"Принц" на коне сделал предложение москвичке
Очевидцы записали происходящее на видео. Судя по опубликованным кадрам, девушка была в восторге от происходящего и с радостью ответила "Да!" своему возлюбленному. После жених посадил невесту на коня и пара удалилась. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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