Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил

Российский турист Дмитрий Сомов больше суток провел в открытом море в обнимку с буем. Его спасли таиландские моряки.

Четверо россиян, занимавшихся снорклингом (подводным плаванием с маской и дыхательной трубкой. – Прим. ред.) в районе острова Рача Ной около Пхукета, разделились из-за мощного течения. Троим удалось подняться на поверхность моря и привлечь внимание рыбаков. Судьба Дмитрия Сомова долгое время оставалась неизвестной.

"Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство, после чего началась поисковая операция", – рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов. По его словам, военные моряки и добровольцы искали туриста в течение суток.

"Никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили, что нашли тело российского туриста, и вдруг прямо во время разговора собеседник закричал: "Нет, он живой!" – цитирует Соснова РИА Новости.

Выяснилось, что Сомова спас буй, установленный дайверами на месте погружения. Турист продержался на нем до прибытия спасателей.

Заведующий консульским отделом подчеркнул, что поиски россиянина начались сразу после обращения его друзей, а не через 12 часов после исчезновения, как это предусмотрено правилами. "Я хотел бы выразить от имени посольства глубочайшую благодарность всем, кто участвовал в операции", – заключил Соснов.

Добавим, что экстремалы нередко попадают в опасные ситуации. Дайвер из Австралии разместил на YouTube ролик, в котором его попытался атаковать осьминог. "Он несколько раз врезался в меня, будто шар для боулинга, а затем начал подлетать, словно парашют", – прокомментировал видео спортсмен.