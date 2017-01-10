Подводник впал в кому после плавания в бассейне

В Санкт-Петербурге после плавания в бассейне в реанимацию попал подводник. Жена пострадавшего уверена, что у него сучился спазм или судорога в воде, из-за чего он и начал тонуть.

"Он бывший военный, закончил училище подводного плавания. Ходил в клуб два года", – цитирует ее Life.ru. В больнице мужчина впал в кому.

