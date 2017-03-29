Дикая кобра напилась из бутылки
Регион сильно пострадал от засухи, и кобра длиной более 3,5 метра приползла к людям в последней надежде найти питье. На всякий случай ядовитое пресмыкающееся держали за хвост и приготовили змееловов, передает Daily Mail. Однако кобра вела себя хорошо – спокойно напилась воды, даже не попытавшись на кого-либо напасть. Позже ее отправили в местный центр защиты диких животных.
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