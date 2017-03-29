Дикая кобра напилась из бутылки

Жители поселка Кайга на юге Индии напоили королевскую кобру водой из бутылки. Ядовитая змея приползла за помощью к людям, погибая от жажды.

Регион сильно пострадал от засухи, и кобра длиной более 3,5 метра приползла к людям в последней надежде найти питье. На всякий случай ядовитое пресмыкающееся держали за хвост и приготовили змееловов, передает Daily Mail. Однако кобра вела себя хорошо – спокойно напилась воды, даже не попытавшись на кого-либо напасть. Позже ее отправили в местный центр защиты диких животных.