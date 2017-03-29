Умер российский журналист Юрий Выборнов

В Москве скончался известный журналист Юрий Выборнов. Ему было 70 лет.

"Прощание с Юрием Викторовичем – в субботу, 1 апреля, в 12:00 по адресу Ленинский проспект, д.8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы)", – написал на своей странице в соцсети сын журналиста спортивный комментатор Константин Выборнов.

Юрий Выборнов с 1974 по 1991 год был собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. После этого работал собкором ОРТ в Австрии, а от Первого канала – в Израиле.