Умер российский журналист Юрий Выборнов

В Москве скончался известный журналист Юрий Выборнов. Ему было 70 лет.
"Прощание с Юрием Викторовичем – в субботу, 1 апреля, в 12:00 по адресу Ленинский проспект, д.8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы)", – написал на своей странице в соцсети сын журналиста спортивный комментатор Константин Выборнов.
Юрий Выборнов с 1974 по 1991 год был собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. После этого работал собкором ОРТ в Австрии, а от Первого канала – в Израиле.
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