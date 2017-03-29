Путин уволил главу ГИБДД

Владимир Путин подписал указ об отставке главы ГИБДД России генерала-лейтенанта полиции Виктора Нилова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Газета.ru".

Этим же указом от должностей отстранены руководитель следственного управления Следственного комитета по Чукотскому автономному округу генерал-майор Сергей Давыдов и глава управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы Александр Иванов.