Путин уволил главу ГИБДД

Владимир Путин подписал указ об отставке главы ГИБДД России генерала-лейтенанта полиции Виктора Нилова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Газета.ru".
Этим же указом от должностей отстранены руководитель следственного управления Следственного комитета по Чукотскому автономному округу генерал-майор Сергей Давыдов и глава управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы Александр Иванов.
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