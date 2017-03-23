В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"

Министерство юстиции России постановило приостановить деятельность "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Такое решение было принято в связи с подозрениями в экстремизме.
Окончательное решение относительно работы организации вынесет Верховный суд, передает "Газета.ru". Вердикт станет известен 5 апреля 2017 года.
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