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На месте убийства Вороненкова розовый Чебурашка зазывал в салон красоты

Фото: toutube.com
В центре Киева недалеко от отеля, рядом с котором был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, появился неизвестный в костюме розового Чебурашки. Он зазывал местных жителей в салон красоты.

Продолжение: Вороненков написал предсмертное письмо
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Судя по всему, организаторы акции решили воспользоваться тем, что люди столпились на месте убийства, чтобы раздать как можно больше рекламных листовок. Спустя минуту представителя салона красоты прогнали. Ролик был опубликован на YouTube.

Автор: Евгений Мышко23 марта 2017, 18:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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