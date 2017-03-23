На месте убийства Вороненкова розовый Чебурашка зазывал в салон красоты
Судя по всему, организаторы акции решили воспользоваться тем, что люди столпились на месте убийства, чтобы раздать как можно больше рекламных листовок. Спустя минуту представителя салона красоты прогнали. Ролик был опубликован на YouTube.
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