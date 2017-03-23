В Москве зимнюю иллюминацию отключат в апреле

В столице 1 апреля отключат осенне-зимнюю иллюминацию. В городской мэрии пояснили, что с увеличением светового дня необходимость в ней отпала, пишет газета "Известия".
Гирлянды перестанут работать на 8,5 тысячи деревьев в скверах и на бульварах Москвы. Однако их не снимут, поскольку они не опасны для окружающей среды.
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