В Москве зимнюю иллюминацию отключат в апреле

В столице 1 апреля отключат осенне-зимнюю иллюминацию. В городской мэрии пояснили, что с увеличением светового дня необходимость в ней отпала, пишет газета "Известия".

Гирлянды перестанут работать на 8,5 тысячи деревьев в скверах и на бульварах Москвы. Однако их не снимут, поскольку они не опасны для окружающей среды.