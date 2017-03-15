Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
Самый завидный холостяк – сын султана Брунея Хассанала Болкиаха, чье состояние оценивается в 20 миллиардов долларов, сообщает Elite Daily. В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию в звании второго лейтенанта, после чего получил степень магистра в сфере искусств в лондонской Школе восточных и африканских исследований.
Абдул Матин увлекается плаванием и игрой в поло. В соцсети Instagram опубликованы фотографии, на которых он запечатлен за штурвалом самолета.
Журналистка Александра Стрикер отметила, что принц всегда слишком серьезен: "Даже позируя с милым тигренком на руках, он хмурится. Может, надеется, что серьезное выражение лица делает его привлекательным?"
По ее словам, ямочка на подбородке брунейца "сражает наповал". Однако Стрикер уверена, что новоиспеченный завидный холостяк не идет ни в какое сравнение с предшественником, принцем Гарри.
Напомним, что член британской королевской семьи потерял статус холостяка, когда общественность узнала о его отношениях с актрисой Меган Маркл. По данным СМИ, влюбленные успели тайно обручиться.
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