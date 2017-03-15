Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем

Американские СМИ сместили принца Гарри с позиции самого завидного холостяка. Этот почетный пост занял 25-летний брунеец Абдул Матин.

Самый завидный холостяк – сын султана Брунея Хассанала Болкиаха, чье состояние оценивается в 20 миллиардов долларов, сообщает Elite Daily. В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию в звании второго лейтенанта, после чего получил степень магистра в сфере искусств в лондонской Школе восточных и африканских исследований.

Публикация от Mateen (@tmski) Мар 16 2016 в 6:58 PDT

Абдул Матин увлекается плаванием и игрой в поло. В соцсети Instagram опубликованы фотографии, на которых он запечатлен за штурвалом самолета.

Публикация от Mateen (@tmski) Авг 29 2016 в 11:09 PDT

Журналистка Александра Стрикер отметила, что принц всегда слишком серьезен: "Даже позируя с милым тигренком на руках, он хмурится. Может, надеется, что серьезное выражение лица делает его привлекательным?"

Публикация от Mateen (@tmski) Мар 28 2016 в 12:08 PDT

По ее словам, ямочка на подбородке брунейца "сражает наповал". Однако Стрикер уверена, что новоиспеченный завидный холостяк не идет ни в какое сравнение с предшественником, принцем Гарри.

Публикация от Mateen (@tmski) Фев 23 2016 в 2:29 PST

Напомним, что член британской королевской семьи потерял статус холостяка, когда общественность узнала о его отношениях с актрисой Меган Маркл. По данным СМИ, влюбленные успели тайно обручиться.