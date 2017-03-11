С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество
"Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом. Днем получил почти десяток СМС об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение, о котором мне не было ничего известно", – написал москвич на своей странице в Facebook.
Мужчина считает, что Мосэнергосбыт не знал, что дом в Отрадном проезде, в котором он жил, снесли, жителей расселили, а спустя три года возвели на этом месте новое здание. В компании решили, что жильцы не платят больше 10 лет, в связи с чем обратились в суд.
"Взяли период с 2013 по 2016 год, отправили нам по старому адресу несколько уведомлений и торжественно пошли и получили решение суда в свою пользу", – возмутился москвич, добавив, что у него обнулили все вклады, а на всех банковских картах образовалась задолженность.
Мужчина отметил, что деньги на его счетах не только заблокированы, но уже и переведены энергетической компании. В свою очередь представители Мосэнергосбыта сообщили, что связались с потерпевшим и пообещали в самое ближайшее время разобраться в ситуации, передает Мослента.
"Сейчас не очень понятно, как они будут возвращать деньги. Они не могут просто нажать на кнопочку, и деньги вернутся. Должно быть какое-то судебное обоснование. Меня заверили, что сейчас над делом активно работают юристы, и сотрудники пытаются выяснить причины произошедшего", – отметил москвич.
Певица отметила, что происходившее Ева воспринимала как катастрофу
Бывшая участница "Дома-2" появилась на публике в провокационном наряде
Марина Энн Хэнцис, более известная как Саша Грей, празднует свое 29-летие
Отец покойной звезды с матами и угрозами набросился на репортеров