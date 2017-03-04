Почему женщины отказывают мужчинам в сексе

Самая популярная причина женского отказа мужчине в сексе – это больная голова. Так ли все однозначно с этим железным аргументом, решили разобраться специалисты-сексологи.

В исследовании, проведенном специалистами тренинг-центра "СЕКС.РФ", 33% опрошенных жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода причиной отказа партнеру в сексе назвали физическую усталость и недомогание. Речь идет прежде всего о головной боли, ПМС и критических днях, пишет издание "Телепрограмма".

Примечательно, что проблемы на работе препятствуют сексуальным утехам у 7% женщин, а и усталость и проблемы одновременно мешают 24% респонденток. Более трети участниц опроса – 36% – причину назвать затруднились.

По мнению эксперта тренинг-центра, сексолога Арины Вискалиной, не все опрошенные были искренни. Некоторые из них лукавят и, как полагает эксперт, зачастую причина женской несговорчивости кроется в другом: отсутствием секса женщины...наказывают мужчин.

Задержка на работе, дружеская попойка, проявление скупости – за все эти провинности нерадивый супруг рискует остаться "без сладкого". Причин для отказа мужу в удовольствиях женщина найдет сотни – вплоть до того, что "так посмотрел".

Однако наказание в виде "отлучения от тела" не проходит бесследно. После него мужчины всегда задумываются – но не над своим "недостойным" поведением, а над тем, нужна ли ему такая женщина.

Специалисты предупреждают: ничего хорошего тактика "кнута" не принесет. В "лучшем" случае супруг будет искать интрижку за пределами супружеской спальни. В худшем – переключится на серьезные отношения с более сговорчивой женщиной.