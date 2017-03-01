Ученые создали лекарство для "скорострелов"

Похоже, что теперь представители сильного пола с помощью медикаментов смогут не только продемонстрировать партнершам свою "мужскую силу", но и увеличить продолжительность любовных утех. Один из создателей легендарной "Виагры" разработал новое лекарство, которое поможет мужчинам справиться с другой распространенной проблемой – преждевременной эякуляцией.

Британский профессор Майк Уилли создал вещество, которое позволяет увеличить продолжительность полового акта в десять раз. Препарат, произведенный в виде спрея, содержит небольшую дозу анестетика, снижающего чувствительность мужского полового органа до нормальных значений.

Таким образом, лекарство поможет мужчине справиться с преждевременной эякуляцией, а заодно и избавит от унизительного ярлыка "скорострел". По словам профессора Уилли, новое средство – настоящая "революция" после "Виагры", изобретенной в 90-х годах, передает Daily Mail.

По словам автора новинки, через девять месяцев использования спрея продолжительность полового акта в среднем возрастает с одной минуты до восьми-десяти, что соответствует норме. Кроме того, препарат оказывает положительное психологическое воздействие на пациента – мужчина становится более уверенным в себе в постели, что, соответственно, увеличивает уровень сексуальной удовлетворенности.

Преждевременной эякуляцией считается семяизвержение в течение первой минуты полового акта. Как отмечает издание, сегодня от этого недуга страдает около 40% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Причем это намного более распространенная проблема, чем эректильная дисфункция, для лечения которой многие пациенты принимают "Виагру". По словам экспертов, преждевременная эякуляция часто становится основанием для расставания партнеров, а иногда – и причиной самоубийства.