Как вычислить неверную любовницу

Наконец-то британские ученые ответили на вопрос, который волнует миллионы мужчин по всему миру, а именно – по каким признакам можно понять, склонна ли женщина к измене. И вопреки стереотипам, раскованность в поведении и число сексуальных партнеров дамы оказались тут ни при чем.

Исследователи установили, что чем чаще женщина симулирует оргазм со своим постоянным партнером, тем более она склонна к измене. К таким выводам ученые пришли на основе эксперимента, в котором приняли участие около 250 испытуемых обоего пола гетеросексуальной ориентации, передает Daily Mail.

Исследователи спрашивали у женщин о том, как часто они испытывают оргазм во время секса, а у мужчин интересовались тем, как часто они думали, что их партнерши достигли высшего пика наслаждения. Кроме того, всем участникам задавали вопрос о том, изменяли ли они когда-либо своей второй половинке и какова вероятность того, что это может произойти в будущем.

В итоге оказалось, что чем чаще женщина симулирует удовольствие в постели, тем вероятнее, что она изменит своему партнеру. Логично предположить, что в случае "поддельных" оргазмов дама не удовлетворена своей сексуальной жизнью, а потому пытается компенсировать недостаток наслаждения "на стороне".

Ранее ученые назвали главное условие идеального секса. По их словам, вступающие в половой контакт партнеры получают большее взаимное удовольствие, если при этом они стонут и издают прочие звуки в постели.Этот необычный показатель оказался ключевым, так как "громкость" человека помогает партнеру узнать, что ему нравится или не нравится.