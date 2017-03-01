Как вычислить неверную любовницу
Исследователи установили, что чем чаще женщина симулирует оргазм со своим постоянным партнером, тем более она склонна к измене. К таким выводам ученые пришли на основе эксперимента, в котором приняли участие около 250 испытуемых обоего пола гетеросексуальной ориентации, передает Daily Mail.
Исследователи спрашивали у женщин о том, как часто они испытывают оргазм во время секса, а у мужчин интересовались тем, как часто они думали, что их партнерши достигли высшего пика наслаждения. Кроме того, всем участникам задавали вопрос о том, изменяли ли они когда-либо своей второй половинке и какова вероятность того, что это может произойти в будущем.
В итоге оказалось, что чем чаще женщина симулирует удовольствие в постели, тем вероятнее, что она изменит своему партнеру. Логично предположить, что в случае "поддельных" оргазмов дама не удовлетворена своей сексуальной жизнью, а потому пытается компенсировать недостаток наслаждения "на стороне".
Ранее ученые назвали главное условие идеального секса. По их словам, вступающие в половой контакт партнеры получают большее взаимное удовольствие, если при этом они стонут и издают прочие звуки в постели.Этот необычный показатель оказался ключевым, так как "громкость" человека помогает партнеру узнать, что ему нравится или не нравится.
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