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Героем скандального видео из самолета оказался секс-инструктор

Фото: GLOBAL LOOK press\Jeff Tzu-chao Lin
Выяснились новые подробности скандального видео, на котором пара занимается оральным сексом на борту самолета Санкт-Петербург – Москва. Оказалось, что главным героем ролика стал известный тренер по пикапу.
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Как выяснилось, 29-летний секс-инструктор Дмитрий учит молодых людей искусству соблазнения в Санкт-Петербурге. Видимо, его уроки не прошли зря для 24-летней студентки мединститута Альбины, передает Life.ru.

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Молодые люди давно дружат, но идея снять порно-ролик на борту самолета возникла у них спонтанно. В роли оператора также выступил один из учеников Дмитрия – 25-летний Андрей.

Судя по видео, его участников ждет большое будущее в плане покорения секс-вершин. Стоит отметить, что Альбина планирует стать дерматовенерологом, а потому интимные забавы с ней обещают быть не только увлекательными, но и безопасными.  

Напомним, ранее в Сети появилось скандальное видео, на котором пара занимается оральным сексом прямо на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Как видно на кадрах, девушка, нисколько не смущаясь, ублажает партнера, который в этот момент позирует перед камерой.  

Автор: Рудольф Великолепный20 февраля 2017, 13:03

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