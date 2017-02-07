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Почему женщины отказывают мужчинам в интиме
В опросе приняли участие 789 женщин старше 18 лет, ведущих половую жизнь. Основная часть опрошенных находится в возрасте 25-35 лет (57%) и состоит в отношениях более 5 лет (39%).
Оказалось, что 24% женщин хотят секса чаще своих партнеров. А регулярно сталкиваются с отказами своей второй половинки в постели 31% мужчин. Однако, довольно высок процент пар, которым повезло, и их желания всегда совпадают (42%).
Чем старше женщина, тем актуальнее для нее проблема несовпадения желаний. В 18-25 лет этот вопрос волнует 46% опрошенных, в 25-35 лет – 51%, в 35-45 лет цифра возрастает до 54%, а в 45-55 лет – до 64%.
Та же тенденция прослеживается и в зависимости от длительности отношений. Так, лишь 39% людей, которые встречаются меньше года, имеют такие проблемы в постели. Почти половина пар (47%), чья история длится больше одного года, не совпадают в своих желаниях. И 60% мужчин и женщин, проживших вместе более пяти лет, имеют разные сексуальные аппетиты.
"Не хотеть секса каждый день – это нормально. Мы не машины, а живые люди. Важно уважать партнера и с пониманием относиться к его самочувствию", – говорит сексолог Наталья Романовская. "И следить за тем, чтобы секс все же был в вашей жизни, ведь если его нет, это чревато проблемами со здоровьем, и физическим, и психическим", – отмечает эксперт.
По ее словам, главное помнить, что секс – это добровольное мероприятие, которое должно доставлять удовольствие, а не досаду и раздражение. Интересно, что чаще всего женщины сами не знают, почему отказываются от секса.
Так, 36% опрошенных затрудняются назвать причину отказа, а 33% респонденток признались, что им мешает физическая усталость и плохое самочувствие. Внешние причины и обстоятельства называют лишь 7%. И то, и другое в совокупности останавливает 24%. И
Исследование показало, что целых 53% женщин отказывает своим возлюбленным, а мужчины лишь в 7% случаев не готовы заняться сексом. А 18% респонденток считает, что мужчины и женщины в равной степени говорят друг другу "нет". Всего 13% опрошенных отказываются заниматься любовью, а 87% уступают партнеру, не взирая на собственные желания.
Также женщины поделились секретом, что нужно сделать их партнеру, чтобы настроить на нужный лад. Самый популярный совет — ненавязчивые ласки (33%). На втором месте доверительный разговор – 24%, на третьем – расслабляющий массаж (23%).
Просят просто подождать 9% респонденток, а 5% опрошенных вдохновят эксперименты в сексе. В строке "Предложите свой вариант" женщины написали следующее: "обнять и успокоить", "быть рядом", "порадовать подарком" и "пусть даст денег на "лубутены".
Женщины также признались, что используют секс как способ давления на мужчину. Очень часто этим занимаются 3% опрошенных. Прибегают к этому методу иногда 27%. Причем, чем старше женщина, тем чаще она это делает.
Почти 60% никогда не манипулировали своими партнерами при помощи секса. Кстати, иногда женщины отказываются заниматься любовью, чтобы воспитать своего партнера, потому что он плохо себя вел.
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