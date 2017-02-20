Пара занялась сексом на глазах у пассажиров самолета
Вероятно, чтобы сделать ситуацию еще более экстремальной, любовники попросили сидящего рядом мужчину заснять их интимные забавы на видео, передает Life.ru. Как видно на кадрах, девушка старательно работает на камеру в то время, как ее партнер наслаждается процессом.
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