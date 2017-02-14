Названы причины поломки самолета Путина

Выяснились подробности поломки президентского самолета Ил-96 в Лисабоне по пути на саммит АТЭС. Лайнер не смог взлететь из-за отказа электронных компонентов.

Ил-96 вышел из строя из-за отказа устройства зажигания ПВФ-22-20, сообщает "Газета.ru". Причиной стал последовательный независимый отказ покупных комплектующих – силового транзистора в одном канале агрегата и компаратора во втором. Эти компоненты были отправлены изготовителям – на Фрязинский завод мощных транзисторов и в компанию "Орбита".

Производители были весьма удивлены. "Это очень маловероятно. Дело в том, что наши приборы изготавливаются с приемкой заказчика и проходят испытания. Вообще странно, что такое заключение было сделано без нашего участия. За прошлый год у нас была всего одна рекламация по поводу перегоревшего прибора", – отметили на заводе.

Ситуацию прокомментировали и представители Уфимского научно-производственного предприятия "Молния". Они подчеркнули, что за 15 лет было выпущено 476 агрегатов ПВФ-22-20 и пять тысяч подобных изделий других типов, но это первый случай некорректной работы двух каналов за весь период их эксплуатации.

Напомним, инцидент с президентским лайнером произошел 19 ноября 2016 года по пути следования журналистов кремлевского пула на саммит АТЭС в Лиме (Перу). Ил-96 приземлился на дозаправку в Лисабоне, но не смог продолжить полет из-за технической неисправности.