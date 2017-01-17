Кремль о поломке самолета Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о повреждении борта номер один. По словам представителя Кремля, ремонт Ил-96 не является нештатной ситуацией.

"Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются", – цитирует Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря российского лидера, сейчас осуществляется техническое обслуживание Ил-96.

Эксперты назвали вероятную причину повреждения президентского лайнера. Вмятины могли быть получены на земле из-за столкновения с аэродромной техникой. "Если проще, то что угодно – заправщик, погрузчик, бортовое питание – что подъезжало, отъезжало", – пояснил один из специалистов.

Напомним, что борт номер один нуждается в ремонте. По данным СМИ, у Ил-96, который принадлежит специальному летному отряду "Россия", имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора.

Тендер на проведение ремонтных работ размещен на сайте госзакупок, стоимость контракта оценивается в 80 миллионов рублей. Именно на этом лайнере Путин летал в октябре 2016 года на встречу "нормандской четверки" в Берлин, а в сентябре – на саммит G-20 в Китай.