Кремль о поломке самолета Путина

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"Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются", – цитирует Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря российского лидера, сейчас осуществляется техническое обслуживание Ил-96.
Эксперты назвали вероятную причину повреждения президентского лайнера. Вмятины могли быть получены на земле из-за столкновения с аэродромной техникой. "Если проще, то что угодно – заправщик, погрузчик, бортовое питание – что подъезжало, отъезжало", – пояснил один из специалистов.
Напомним, что борт номер один нуждается в ремонте. По данным СМИ, у Ил-96, который принадлежит специальному летному отряду "Россия", имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора.
Тендер на проведение ремонтных работ размещен на сайте госзакупок, стоимость контракта оценивается в 80 миллионов рублей. Именно на этом лайнере Путин летал в октябре 2016 года на встречу "нормандской четверки" в Берлин, а в сентябре – на саммит G-20 в Китай.
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