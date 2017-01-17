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Самолет Путина получил повреждения

Фото: ilyushin.org
Лайнер Ил-96-300, обслуживающий президента России Владимира Путина, получил повреждения и нуждается в ремонте. На проведение технического обслуживания самолета объявлен тендер с максимальной стоимостью контракта 80 миллионов рублей.
прочитано 4136 раз

У Ил-96, который принадлежит специальному летному отряду "Россия", имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора, пишет газета "Известия". Тендер на ремонт лайнера уже объявлен на сайте госзакупок.

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В управлении делами президента России не уточнили, при каких обстоятельствах самолет получил повреждения. Представители Кремля сообщили, что такое бывает в практике и частных, и государственных авиаперевозчиков. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неисправность лайнера не скажется на рабочем графике Владимира Путина. В летном парке "России" достаточно резервных бортов Ил-96, а также Ту-214, на которых перемещается глава государства.

Тендер на ремонт является разовым, а не регулярным. Именно на этом Ил-96 Путин часто совершает перелеты за рубеж. В октябре 2016 года российский лидер отправился на нем на встречу "нормандской четверки" в Берлин, а в сентябре – на саммит G-20 в Китай. 

Автор: Светлана Сидорчук17 января 2017, 08:43

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