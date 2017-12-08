Милая такса напомнила людям об унижениях

Один из пользователей портала Reddit поделился фотографией таксы, которая улыбается, глядя на своего хозяина. Выражение морды собаки настолько гармонировало с подписью к снимку, что пост быстро стал популярным в Сети.

"Когда кто-то объяснил тебе что-то семь раз, а ты все еще не понял и надеешься, что он простит тебя за тупость", – подписал автор. Комментаторы мгновенно вспомнили, как попадали в подобные ситуации и что при этом чувствовали.

Некоторые отнеслись к своим прошлым провалам с иронией, другие же предпочли перенести ответственность на других. Так, один из пользователей Сети возмущался, что когда он что-то не понимает, ему объясняют это одними и теми же словами, просто повышая голос.

Между пользователями разгорелась настоящая дискуссия. Они принялись вспоминать все ситуации, когда попадали впросак из-за того, что не поняли или не расслышали чего-то, но пытались сделать вид, что все в порядке.

Комментаторы выдвигали и другие теории о том, почему собака может смотреть на хозяина с таким выражением морды. Самые въедливые напомнили, что мимика у животных редко совпадает с человеческой.

Впрочем, большинство пользователей Reddit просто пришли на портал, чтобы посмотреть забавную картинку с милым животным и получили именно то, на что рассчитывали. О том, что было в этот момент на уме у таксы, а также с какой жизненной ситуацией это можно сравнить, они не задумывались.