Почему пальцы морщатся после душа

В Сети пользователи активно обсуждают вопрос, которым задавался хоть раз в жизни любой человек: почему подушечки пальцев морщатся после душа. Один из комментаторов опубликовал фото, которое проясняет ситуацию.

Пользователь Reddit под ником kai-ol разместил снимок своих пальцев после душа. На фото отчетливо заметно, что кожа на четырех из них морщинистая, а на одном – абсолютно гладкая.

Автор снимка пояснил, что у пальца с гладкой кожей поврежден нерв. По мнению пользователя, именно поэтому вода не повлияла на него обычным образом.

Стоит отметить, что необычное фото вызвало настоящий ажиотаж среди сетевых завсегдатаев. Меньше чем за сутки снимок собрал более 1300 комментариев.

Пользователи принялись обсуждать теорию автора фото. Некоторые из них согласились с тем, что появляющиеся после душа бороздки на подушечках пальцев связаны с нервной системой. Они считают, что снимок является наглядным доказательством этого факта.

Другие комментаторы вспомнили о недавнем сюжете в СМИ, где говорилось, что врачи используют эту особенность для проверки пациентов, находящихся в бессознательном состоянии. В частности, медики помещают их пальцы в воду и смотрят на реакцию.

Часть пользователей сосредоточилась на обсуждении того, какой биологический смысл несет это явление. Так, некоторые предположили, что таким образом организм избавляется от лишней жидкости, другие уверены, что бороздки на подушечках пальцев – это реакция кожи на впитывающуюся жидкость.