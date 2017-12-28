Американцев просят сидеть дома из-за аномальных морозов

Жителей Нью-Йорка попросили не выходить на улицу на время установившихся холодов. Мэр города Билл де Блазио призвал американцев "проведать соседей и впустить питомцев в дом", передает НСН.
Отметим, что в течение недели в Нью-Йорке температура составит около -4. Обычно зимой температура в городе колеблется от -2 до +5.
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