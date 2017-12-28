Сколько москвичи потратят на подарки к Новому году

Эксперты подсчитали, что средняя стоимость подарка ребенку на Новый год в Москве составляет 3,7 тысячи рублей. При этом чаще всего на подарки детям москвичи тратят от трех до пяти тысяч рублей, передает сетевое издание m24.ru.

Также отмечается, что на подарок подросткам родители тратят более 4,4 тысячи рублей. А малышам от года до двух лет дарят самые дешевые подарки – менее чем за 2,7 тысячи рублей.



