Ученые: размер пальца мужчины имеет значение

Специалисты Медицинского колледжа Ягеллонского университета в Кракове (Польша) доказали, что у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов завоевать благосклонность женщин. Исследовались руки 50 молодых людей, состоящих в долгосрочных отношениях.

Выяснилось, что у обладателей длинных безымянных пальцев партнерши были с идеальной фигурой, а именно – с тонкой талией и пышным бюстом. Ученые объясняют это тем, что длина этих пальцев вызвана всплеском мужского гормона тестостерона во время нахождения еще в утробе матери.

"Наблюдения за глазами показали, что во время оценки привлекательности женского тела мужчины сосредоточены на области талии и груди, которые посылают правдивые сигналы о репродуктивном статусе женщины", – цитирует автора исследования Беренику Куна Life.ru. Представители сильного пола с длинным безымянным пальцем более спортивны на вид и имеют более развитую мускулистую систему, поскольку данный гормон способствует быстрому развитию мышц. Они естественным образом привлекают самых красивых представительниц противоположного пола и имеют больше шансов на взаимность.

Напомним, ранее западные ученые выяснили, сколько должен длиться идеальный секс. Они опросили 3 836 человек. Интересно, что идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин практически совпала. Согласно ответам представительниц прекрасного пола, средний показатель длительности полового акта составляет 25 минут 51 секунду. Мужчины считают, что он должен длиться 25 минут 43 секунды.