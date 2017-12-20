Ученые: размер пальца мужчины имеет значение
Выяснилось, что у обладателей длинных безымянных пальцев партнерши были с идеальной фигурой, а именно – с тонкой талией и пышным бюстом. Ученые объясняют это тем, что длина этих пальцев вызвана всплеском мужского гормона тестостерона во время нахождения еще в утробе матери.
"Наблюдения за глазами показали, что во время оценки привлекательности женского тела мужчины сосредоточены на области талии и груди, которые посылают правдивые сигналы о репродуктивном статусе женщины", – цитирует автора исследования Беренику Куна Life.ru. Представители сильного пола с длинным безымянным пальцем более спортивны на вид и имеют более развитую мускулистую систему, поскольку данный гормон способствует быстрому развитию мышц. Они естественным образом привлекают самых красивых представительниц противоположного пола и имеют больше шансов на взаимность.
Напомним, ранее западные ученые выяснили, сколько должен длиться идеальный секс. Они опросили 3 836 человек. Интересно, что идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин практически совпала. Согласно ответам представительниц прекрасного пола, средний показатель длительности полового акта составляет 25 минут 51 секунду. Мужчины считают, что он должен длиться 25 минут 43 секунды.
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