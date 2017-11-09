Мальчик шокировал умением поворачивать голову на 180 градусов

Подростка с удивительным навыком нашли в пакистанском городе Карачи. Ради своего умения Мухаммед Самир тренировался несколько лет.

Голову на 180 градусов 14-летний парнишка поворачивает при помощи рук. По словам мальчика, начать тренироваться его вдохновил голливудский фильм ужасов, который он увидел в шестилетнем возрасте. Там герой обладал таким умением.

Мама Мухаммеда сначала пыталась запретить ему эксперименты над своей шеей, ведь трюк является довольно опасным. Однако позже женщина решила, что такая способность является божьим даром, передает Daily Pakistan.

Теперь подросток выступает в танцевальной группе Dangerous Boys ("Опасные мальчики"), зарабатывая и помогая семье материально после смерти отца. Отмечается, что ради этого Самир бросил школу, пишет Life.ru.

"Я работаю, чтобы поддерживать свою семью. Не хочу, чтобы из-за нехватки денег мои четыре сестры бросили учебу", – рассказал мальчик.

Он и еще восемь членов команды выступают на различных танцевальных шоу в городе Карачи. За каждое выступление талантливый мальчик получает от шести до десяти фунтов стерлингов. Ведущий танцор Dangerous Boys уверен, что Самир далеко пойдет, если будет тренироваться и дальше.

В Сети появилось видео, на котором Мухаммед демонстрирует свое необычное умение. Всего за день оно набрало более 14 тысяч просмотров, удивив и шокировав пользователей.