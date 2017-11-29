На японский остров выбросило деревянную лодку с людьми

Деревянную лодку с пятью пассажирами обнаружила японская служба безопасности на необитаемом острове Мацумаэкодзима, пишет "Газета.ru". Какой стране принадлежит судно, пока не известно. Отмечается, что оно выглядит как баркас, который в КНДР используется для рыбной ловли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.