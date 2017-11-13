Миллиардер Джабраилов признался в употреблении наркотиков

Бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле в центре Москвы под воздействием кокаина. За употребление наркотика он был оштрафован судом.

Следы запрещенного вещества были найдены в крови бывшего сенатора специалистами Московского научено-практического центра наркологии. Туда на следующий день после инцидента бизнесмена привели прямо из участка полиции, в котором Джабраилов провел ночь.

Анализ мочи миллиардера подтвердил факт употребления наркотиков, и в итоге на него возбудили протокол по административной статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Во время открытого судебного слушания, состоявшегося 26 октября, миллиардер согласился с административным протоколом, признав свою вину.

Согласно решению судебного участка № 370 Тверского района города Москвы, опубликованному на сайте ведомства, Джабраилов признан виновным в совершении административного правонарушения. Миллиардера оштрафовали на четыре тысячи рублей. Такое решение судья Казакова Е.Н. мотивирует тем, что ранее Джабраилов ни разу не привлекался к административной ответственности.

Отметим, что это не последнее судебное заседание, в котором придется поучаствовать миллиардеру из-за своего экспрессивного поступка. Впереди его ждет заседание уже по по уголовному делу. Стрельбу в потолок прокуратура квалифицировала как хулиганство.

Максимальный срок наказания по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Однако, защитники миллиардера надеются, что после полного признания вины в административном правонарушении суд будет лоялен к Джабраилову и тот отделается штрафом.