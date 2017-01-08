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Жителей стран Запада запугали третьей мировой войной
Большинство опрошенных специалистами респондентов считают крайне маловероятным возможность прекращения войн на Земле в обозримом будущем. Куда сильнее убежденность в обратном – что скоро может начаться крупнейший международный конфликт, передает "Интерфакс".
В перспективу начала третьей мировой войны верят 64% американцев и 61% граждан Великобритании. Жители Северной Европы оказались более оптимистичны. Так, например, только 39% датчан считают угрозу мировой войны серьезной. При этом граждане США связывают свои страхи перед глобальным конфликтом со скорым вступлением в должность президента страны Дональда Трампа
Примечательно, что Россию в качестве главной угрозы рассматривают 59% американцев и 71% британцев. При этом в Финляндии или Германии, которые расположены ближе к российским границам и в силу географических обстоятельств могли бы стать более вероятной целью потенциального вторжения, россиян в качестве главной угрозы рассматривают куда меньше человек.
Во Франции люди больше всего боятся терроризма. Более 81% респондентов выразили уверенность, что в ближайшее время их страну ждут новые атаки экстремистов. В целом, жители стран Запада считают угрозу терактов достаточно высокой. В безопасности себя ощущают лишь граждане Финляндии.
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