Жителей стран Запада запугали третьей мировой войной

Исследовательская компания YouGov провела опрос среди жителей стран Запада с целью выяснить, что беспокоит их больше всего. Оказалось, что многие люди всерьез опасаются начала третьей мировой войны.

Большинство опрошенных специалистами респондентов считают крайне маловероятным возможность прекращения войн на Земле в обозримом будущем. Куда сильнее убежденность в обратном – что скоро может начаться крупнейший международный конфликт, передает "Интерфакс".

В перспективу начала третьей мировой войны верят 64% американцев и 61% граждан Великобритании. Жители Северной Европы оказались более оптимистичны. Так, например, только 39% датчан считают угрозу мировой войны серьезной. При этом граждане США связывают свои страхи перед глобальным конфликтом со скорым вступлением в должность президента страны Дональда Трампа

Примечательно, что Россию в качестве главной угрозы рассматривают 59% американцев и 71% британцев. При этом в Финляндии или Германии, которые расположены ближе к российским границам и в силу географических обстоятельств могли бы стать более вероятной целью потенциального вторжения, россиян в качестве главной угрозы рассматривают куда меньше человек.

Во Франции люди больше всего боятся терроризма. Более 81% респондентов выразили уверенность, что в ближайшее время их страну ждут новые атаки экстремистов. В целом, жители стран Запада считают угрозу терактов достаточно высокой. В безопасности себя ощущают лишь граждане Финляндии.