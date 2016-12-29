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Москва и Вашингтон в лабиринте недопонимания

Фото: Dni.Ru
Федор Козлов

Федор Козлов блогер

 Управляющий партнер чикагской Law Office of Fedor Kozlov & Associates
В последние месяцы слово "кибератака" не сходит с первых страниц как российской, так и американской прессы. Ведущие новостных программ, блогеры и маститые эксперты не устают обсуждать этот вопрос. Социальные сети пестрят комментариями на тему того, действительно ли имели место попытки вмешаться в ход выборов в США, и кто несет за это ответственность.
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Но мало кто интересуется двумя вопросами, ответ на которые помог бы россиянам гораздо отчетливее увидеть общую картину событий и куда лучше понять действия заокеанских политиков. Почему руководство Соединенных Штатов столь болезненно реагирует на проблему кибератак? И к каким правовым и экономическим последствиям может привести дальнейшая эскалация этого конфликта?

Хакерство как угроза национальной безопасности США

Оценивая действия Вашингтона, всегда следует помнить о том, что проблема кибератак, произведенных из-за рубежа (в том числе – с участием иностранных спецслужб), возникла для Соединенных Штатов отнюдь не вчера. В 2009 году группа хакеров из Китая, выполнявшая, предположительно, заказ военного руководства КНР, в ходе масштабной акции сумела завладеть исходным кодом программного обеспечения целого ряда крупнейших корпораций Америки (включая Google, Morgan Stanley и Northrop Grumman).

В начале 2012 года группа Anonymous устроила крупномасштабную атаку на правительственные сайты США, в результате чего из строя вышли в том числе интернет-ресурсы ФБР и Министерства юстиции. А в 2014 году трое граждан Израиля взломали 90 серверов крупнейших банков Соединенных Штатов, поставив под вопрос сохранность информации о 80 миллионах счетов. Под удар попал в том числе JPMorgan Chase – крупнейший по размеру активов банк Америки.

Фото: GLOBAL LOOK press

Осенью того же года стало известно о взломе компьютерной сети Белого дома, совершенном группой хакеров ATP28. Как утверждали некоторые эксперты, злоумышленники в тот раз действовали в интересах правительства России.

Не следует забывать и о том, что в Вашингтоне также пристально следят за кибератаками на другие страны. Например, в 2009 году хакеры из КНДР разом обрушили более двух десятков правительственных сайтов Южной Кореи. Еще больший резонанс вызвал успешный саботаж неизвестными хакерами в 2010 году иранской ядерной программы. Заражение компьютеров вирусом Stuxnet привело к блокированию 20% центрифуг. При этом вредоносная программа позволила киберпреступникам даже на некоторое время скрыть этот факт: в системе видеонаблюдения была запущена повторная трансляция одной и той же записи. Не стоит недооценивать возникшие в результате риски: гипотетически хакеры могли действовать еще более решительным образом, обеспечив появление на карте мира "второго Чернобыля".

Вполне очевидно, что на этом фоне Белый дом весьма нервозно относится к любым (даже потенциальным) угрозам безопасности Соединенных Штатов со стороны хакеров. И не нужно быть гением в области аналитики, чтобы понять, что в условиях жесткого конфликта между Москвой и Вашингтоном, длящегося уже более 2 лет, даже небольшой намек на опасность кибератак мог подтолкнуть руководство США к решительным шагам в этой области. Свою роль, очевидно, сыграло и то, что накануне завершения срока своих полномочий президент Обама гораздо более свободен в своим решениях: ему не нужно задумываться о возможной реакции политических оппонентов.

Республика наносит ответный удар

В конце декабря 2016 года в прессе начали активно муссироваться слухи о том, что Барак Обама планирует принять дополнительные меры по обеспечению кибербезопасности США. Некоторые недобросовестные журналисты даже воспользовались возможностью подбросить топлива в костер информационной войны между Москвой и Вашингтоном и заявили о том, что в Белом доме обсуждаются новые санкции против России.

Что же в действительности происходит за плотно закрытыми дверями Овального кабинета. Судя по обрывкам инсайдерской информации, политическое руководство планирует внести поправки в президентский исполнительный приказ от 1 апреля 2015 года. Этот документ был принят в ответ на участившиеся случаи похищения хакерами коммерческих секретов и личных данных граждан, а также попытки злоумышленников нарушить работу инфраструктурных объектов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Silas Stein

На основании данного приказа министр финансов, по согласованию с Генеральным прокурором и государственным секретарем, наделяется правом блокировать активы лиц, заподозренных в причастности к кибератакам, а также любые транзакции, проводимые ими на международном уровне. Кроме того, будут аннулированы любые сделки и соглашения, заключенные с потенциальными преступниками. Точно также американские власти будут строго следить за тем, чтобы ни одна находящаяся под их юрисдикцией компания или частное лицо осмелились оказывать подозреваемым какие-либо услуги, осуществлять работы по договору либо делать пожертвования в их пользу.

Кроме того, для лиц, не являющихся гражданами США, нарушение этих запретов может означать приостановление права на въезд на территорию Америки. Особо следует отметить, что все эти санкции вступают в силу без предварительного уведомления.

В настоящий момент действие этого приказа распространяется только на случаи, когда объектом атаки хакеров являются какие-либо материальные ценности, коммерческая тайна или объекты инфраструктуры. Однако официальный Вашингтон, очевидно, планирует распространить действие данного нормативно-правового акта на любые попытки взлома компьютерных сетей. И в случае нарастания напряжения во взаимоотношениях России и Соединенных Штатов это действительно может обернуться немалыми проблемами для двух стран.

Предотвратить столь печальный как для Москвы, так и для Вашингтона сценарий развития событий можно было бы лишь путем взаимных уступок. С одной стороны, Россия могла бы расширить сотрудничество с США в порядке противодействия киберпреступности. С другой стороны, политическому руководству Америки следовало бы воздержаться от принятия новых нормативно-правовых актов, способных сыграть роль нового "повода к войне" во взаимоотношениях двух держав. Однако добиться этого, очевидно, можно лишь в том случае, если элиты каждой из стран попробуют взглянуть на свои действия глазами соседа, и с пониманием отнесутся к опасениям и интересам партнеров.

29 декабря 2016, 11:21

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