На старости лет люди пускаются во все тяжкие в постели

Социологический опрос показал, после 40 лет люди готовы пойти на что угодно, лишь бы разжечь огонь страсти в постели. Так, многие респонденты признались, что именно в зрелом возрасте впервые решились на сексуальные эксперименты.

Британское издание Mirror провело опрос среди тысячи своих читателей в возрасте от 40 до 70 лет на тему того, что нового они попробовали в постели в зрелом возрасте. Оказалось, что угасающее с возрастом либидо делает людей весьма раскрепощенными.



Так, 25% опрошенных признались, что только после 40 лет решились использовать секс-игрушки. Еще 15% респондентов заявили, что в зрелом возрасте стали практиковать в постели ролевые игры, а 12% – начали заниматься сексом в общественных местах. 16% именно после 40 лет позволили себя одноразовый секс, а 6% респондентов провели ночь с совершенно незнакомым им человеком.

На основе проведенного опроса эксперт в области сексуальных отношений Алекс Фокс сформулировал несколько правил, которые помогут сохранить яркость интимной жизни даже в весьма преклонном возрасте. Во-первых, эксперт советует пожилым людям быть увереннее в себе, а если это чувство поддержать не получается, то почаще использовать ролевые игры.

Специалист поясняет, что перевоплощение позволяет нам забыть о комплексах и привычных стереотипах поведения – например, в роли бабушки или мамы. Также Фокс рекомендует пожилым почаще флиртовать и откровенно говорить с партнером на тему секса.

Специалист подчеркивает, что не стоит пренебрегать секс-игрушками и почаще заниматься любовью в нестандартное время – например, в обед или перед походом в гости. Фокс подчеркивает, что разрыв шаблонов в интимной жизни – отличный способ поддержать угасающее либидо.