Мусульмане запретили правоверным скоростной секс

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Как объяснили в пресс-службе СМК, рекомендации являются дополнением к запрету Духовного управления мусульман Казахстана на суррогатное материнство. Так, супругам запрещается не рекомендуется использовать во время полового акта разные технические изыски – вибраторы, удлинители, трансформаторы, стимуляторы и прочие устройства, передает NUR.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога. Его нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта", – заявили верующим в СМК.
Также запрещается "использовать женские гениталии в качестве авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька". В ведомстве не обошли вниманием и скорость полового акта.
По мнению мусульманской организации, если супруги находятся в населенном пункте, то они должны совершать фрикции со скоростью три метра в секунду. "За его пределами можно разогнаться до 5 метров в секунду, но не более того", – уточнили в Союзе мусульман.
Кроме того, во время соития верующим гражданам запрещается есть, читать газеты, молиться, смотреть телевизор а также кашлять, чихать, испражняться и играть в азартные игры. Как именно данные рекомендации связаны с запретом на суррогатное материнство, не уточняется. По-видимому, все эти правила помогут супругам не отвлекаться на разные глупости в постели и зачать собственного ребенка.
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