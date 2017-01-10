Как российская золотая молодежь кутит в Куршевеле

Сыновья российского миллиардера Владимира Киселева и их приятели закатили на французском горнолыжном курорте на Рождество шикарную вечеринку. Компания облюбовала самый популярный ресторан Куршевеля La Mangeoire.

Заведение славится своей "демократичностью" – здесь часто можно увидеть танцующих на столах богатых россиян. Приглядели его для своего нескучного отдыха и 19-летний Юрий Киселев, его 17-летний братии Владимир, а также их друзья. Это 18-летний Сергей Саркисов, сын владельца страховой компании "Ресо-гарантия", отпрыски владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина — 17-летний Никита и Матвей Билунов, наследник бизнесмена Леонида Билунова.

Компания прибыла в Куршевель под Рождество. Друзья арендовали самый большой стол ресторана, с депозитом в 400 долларов с человека без учета еды и напитков. Особенно веселым стал у детей российских миллиардеров канун Рождества, передает Life.ru.

Ужином празднование не ограничилось. После красного вина юноши потянулись к прекрасному и попросили песен. К полуночи вечеринка стала набирать обороты, в заведении уже гремела "калинка-малинка".

Под развеселые русские народные песни официанты внесли в зал дюжину бутылок коллекционного Dom Perignon 2003-го года стомостью 46 тысяч рублей каждая. Отведав игристого напитка, отпрыски миллиардеров залезли на столы и принялись танцевать.

Отметим, в мекку французского горнолыжного туризма владельцы "Русской Медиагруппы" Киселевы прибыли всей семьей. В Владимиром Киселевым в Куршевеле отдыхала супруга – певица Елена Север и сыновья Юрий и Владимир.

Рождественские праздники Киселевы провели в одном из самых дорогих отелей курорта — L'Apogee. Ночь в нем стоит 164 тысячи рублей в сутки.