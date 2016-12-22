В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни.

Няня детей Трампа ушла из жизни после непродолжительной болезни. Милисавлевич умерла в больничном центре "Звездара" в Белграде.

Похороны состоятся 24 декабря на кладбище в Гроцке, передает Life.ru. Няня была очень близка семье избранного недавно президента США. Ведь миллиардер нанимал женщину лично.

Помогла найти Трампу ценного сотрудника кадровое агентство. Милисавлевич попала в семью Трампа благодаря своему достойному образованию. Женщина закончила военную медицинскую академию в Белграде. Как признавалась сама няня, она не сразу поняла, что ее клиент – миллиардер.

В ноябре 2016 года Милисавлевич рассказывала, что в поездках всегда сопровождала семью Трампа. По ее словам, он стремился каждую свободную минуту провести с сыном. "Я малыша научила отдавать честь, я же в армии служила. Папа домой приходит – сын стоит наизготовку и отдает честь. И он так радовался, обнимал его", – делилась няня.

Кроме того, женщину восхищало не только отношение миллиардера к детям, но и к супруге. "Я такого не видела никогда, чтоб люди не ругались! Я со своим мужем ругалась. А они – нет, никогда", — вспоминала Милка.