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Западные параноики увидели холодную войну в Москве
Как отмечает издание, таких мест в Москве и области довольно много. "Несмотря на то, – утверждает CNN, – что в современной российской столице огромное количество модных и дорогих бутиков с западными брендами, в ней до сих пор можно почувствовать "эпоху паранойи", когда США и СССР стояли на грани ядерной войны".
Для того, чтобы почувствовать эту атмосферу, CNN советует посетить Музей холодной войны "Бункер-42" на в районе Таганки. "Если бы он не существовал на самом деле, его могли бы изобрести художники-оформители "Доктора Стрейнджлава", – заявляет американский телеканал. Кроме того, CNN рекомендует совершить визит в Музей космонавтики на ВДНХ, Музей истории военно-морского флота, а также Музей авиации в подмосковном Монино.
«#Бункер-42» https://t.co/MFCH6vH1sb на Таганке, #Москва.— Russia Travel (@Russia_travel_) 2 декабря 2016 г.
Фото: Эдуард Гавайлер pic.twitter.com/HjIjOQolKq
Напомним, ранее по версии международного туристического издательства Lonely Planet российская столица заняла девятую строчку в списке лучших городов для туризма. Среди аргументов в пользу посещения Москвы издание выделило улучшение транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также дешевизну.
Высокий потенциал российской столицы признали и в крупной интернациональной консалтинговой компании PwC (PriceWaterhouseCoopers). В составленном списке лучших городов мира Москва заняла 22-ю строчку. Эксперты корпорации оценили уровень экономической активности в городе, развитие инфраструктуры, количество культурных мероприятий, инноваций и общий уровень счастья жителей мегаполиса.
Москва прочно лидирует в рейтинге российских городов для зимнего туризма#туризм #новыйгод #рождество #собянин https://t.co/A34CkonsOt pic.twitter.com/YZWalKWC8U— News_Meschanka (@News_Meschanka) 22 ноября 2016 г.
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