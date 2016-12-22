Западные параноики увидели холодную войну в Москве

Крупнейшая американская телевещательная сеть CNN рассказала об интересных достопримечательностях российской столицы, которые стоило бы посетить каждому иностранному туристу. По мнению телеканала, в них сполна можно прочувствовать эпоху холодной войны.

Как отмечает издание, таких мест в Москве и области довольно много. "Несмотря на то, – утверждает CNN, – что в современной российской столице огромное количество модных и дорогих бутиков с западными брендами, в ней до сих пор можно почувствовать "эпоху паранойи", когда США и СССР стояли на грани ядерной войны".

Для того, чтобы почувствовать эту атмосферу, CNN советует посетить Музей холодной войны "Бункер-42" на в районе Таганки. "Если бы он не существовал на самом деле, его могли бы изобрести художники-оформители "Доктора Стрейнджлава", – заявляет американский телеканал. Кроме того, CNN рекомендует совершить визит в Музей космонавтики на ВДНХ, Музей истории военно-морского флота, а также Музей авиации в подмосковном Монино.

Напомним, ранее по версии международного туристического издательства Lonely Planet российская столица заняла девятую строчку в списке лучших городов для туризма. Среди аргументов в пользу посещения Москвы издание выделило улучшение транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также дешевизну.

Высокий потенциал российской столицы признали и в крупной интернациональной консалтинговой компании PwC (PriceWaterhouseCoopers). В составленном списке лучших городов мира Москва заняла 22-ю строчку. Эксперты корпорации оценили уровень экономической активности в городе, развитие инфраструктуры, количество культурных мероприятий, инноваций и общий уровень счастья жителей мегаполиса.