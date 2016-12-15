В Москве назвали лучшие туркомпании

14 декабря 2016 года в легендарной московской гостинице "Метрополь" состоялась торжественная церемония вручения премии "Путеводная звезда", присуждаемой правительством Москвы лучшим представителям индустрии гостеприимства столичного региона.

Праздник туризма собрал весь свет гостиничного и туристического бизнеса столицы, представителей государственных органов власти, корпоративных компаний и СМИ. Главным действием вечера стало награждение победители в 16 номинациях. Выбрать лучшие отели и в этом году предложили представителям туристических компаний и туроператоров. Оценивать же сами туркомпании, ориентированные на въездной туризм, предложили столичным отельерам. Победителя в номинации "Лучший консьерж города Москвы" определили подписчики страницы премии в социальной сети Facebook, а выбрать "Лучший объект туристического-экскурсионного показа" предложили самим москвичам с помощью приложения "Активный Гражданин".

"Выбрать лучших из лучших было непросто, ведь каждый объект, попавший в номинанты, уже победитель. Быть в топ-5 в городе, который развивается семимильными шагами и одновременно в чем-то немного консервативен, очень сложно и от этого еще более престижно", – отметил заместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Правительства Москвы Константин Горяинов, который возглавил Экспертный Совет премии в этом году.

В этом году в Совет также вошли: ресторанный критик Дмитрий Алексеев, начальник управления протокола ПАО Промсвязьбанк Тагиля Михайлова, управляющий партнер URBANE Group Евгений Безель, вице-президент по развитию бизнеса ЕТК Инвест Людмила Казанова, заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации Андрей Кутепов, член Совета Федерации по обороне и безопасности Оксана Белоконь, начальник Управления Обслуживания внутренних клиентов ВТБ Капитал Мария Бобарыкина.

Ведущими торжественной программы в этом году стали телеведущая Елена Толстая и заветный жених по версии журнала Татлер, телеведущий и шоумэн Максим Иксанов. На сцене для гостей премии выступили приглашенные артисты Ксения Дежнева и Валерий Сюткин. Среди гостей премии были замечены Алексей Немов, Яна Поплавская, Елена Гагарина, заместитель Мэра Москвы Александр Горбенко, руководитель департамента туризма и спорта Москвы Николай Гуляев, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Итак, победителями премии "Путеводная Звезда" в 2016 году стали:

"Лучшая гостиница в категории 5*" – Арарат Парк Хаят

"Лучшая гостиница в категории 4*" – АZIMUT Hotel Olympic

"Лучшая гостиница в категории 3*" – Гостиница "Измайлово Гамма"

"Лучшая гостиница в категории БИЗНЕС-ОТЕЛЬ" - Рэдиссон Ройал Москва

"Лучшая гостиница в категории ХОСТЕЛ" - Netizen

"Лучшая гостиница в категории МИНИ ОТЕЛЬ" - Годунов

"Лучшая гостиница в категории АПАРТ ОТЕЛЬ" - Волга

"Лучшая компания в сфере MICE– 2016" - Continent Express

"Лучшая компания в сфере въездного туризма" - ООО "Хотелбук-сервис" (UTS)

"Лучший объект туристического-экскурсионного показа" – Музеи Московского Кремля

"Лучший объект туристического-экскурсионного показа по версии портала "Активный Гражданин" - ВДНХ

"Лучший ресторан при отеле" – O2 Lounge, RITZ CARLTON

"Лучшая гостиница в категории ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ" – Hilton Leningradskaya

"Лучший консьерж" – Артем Осипов, Intercontinental Hotel

Лучший отельный event– года: Благотворительный забег "Настенька", Four Seasons Hotel

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