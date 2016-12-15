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В Москве назвали лучшие туркомпании
Праздник туризма собрал весь свет гостиничного и туристического бизнеса столицы, представителей государственных органов власти, корпоративных компаний и СМИ. Главным действием вечера стало награждение победители в 16 номинациях. Выбрать лучшие отели и в этом году предложили представителям туристических компаний и туроператоров. Оценивать же сами туркомпании, ориентированные на въездной туризм, предложили столичным отельерам. Победителя в номинации "Лучший консьерж города Москвы" определили подписчики страницы премии в социальной сети Facebook, а выбрать "Лучший объект туристического-экскурсионного показа" предложили самим москвичам с помощью приложения "Активный Гражданин".
"Выбрать лучших из лучших было непросто, ведь каждый объект, попавший в номинанты, уже победитель. Быть в топ-5 в городе, который развивается семимильными шагами и одновременно в чем-то немного консервативен, очень сложно и от этого еще более престижно", – отметил заместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Правительства Москвы Константин Горяинов, который возглавил Экспертный Совет премии в этом году.
В этом году в Совет также вошли: ресторанный критик Дмитрий Алексеев, начальник управления протокола ПАО Промсвязьбанк Тагиля Михайлова, управляющий партнер URBANE Group Евгений Безель, вице-президент по развитию бизнеса ЕТК Инвест Людмила Казанова, заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации Андрей Кутепов, член Совета Федерации по обороне и безопасности Оксана Белоконь, начальник Управления Обслуживания внутренних клиентов ВТБ Капитал Мария Бобарыкина.
Ведущими торжественной программы в этом году стали телеведущая Елена Толстая и заветный жених по версии журнала Татлер, телеведущий и шоумэн Максим Иксанов. На сцене для гостей премии выступили приглашенные артисты Ксения Дежнева и Валерий Сюткин. Среди гостей премии были замечены Алексей Немов, Яна Поплавская, Елена Гагарина, заместитель Мэра Москвы Александр Горбенко, руководитель департамента туризма и спорта Москвы Николай Гуляев, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
Итак, победителями премии "Путеводная Звезда" в 2016 году стали:
Специальный приз получил один из ведущих туроператоров по приему в России, странах СНГ и Балтии – компания "Академсервис", в лице ее генерального директора Леонида Исаковича.
Церемония награждения состоялась на Красной Поляне
Об этом сообщила генеральный директор компании
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