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Синоптики засекретили погоду на Новый Год
"Было бы скучно, если бы все заранее было прописано, должна же быть интрига, загадка в жизни. Числа 25-26-го начнем информировать об этой загадке", – сообщил директор Гидрометцентра "Интерфаксу", отвечая на вопрос о прогнозе на Новый Год.
Вильфанд также рассказал, что в европейскую часть России придет тепло и не покинет ее до конца наступающей недели. "После аномально холодной погоды нынешней недели на следующей будет тепло, причем в конце недели – до шести градусов выше нормы", – сказал директор Гидрометцентра.
Даже на традиционные "никольские морозы" 19 декабря столбик термометра не опустится ниже -1 градуса. Немного похолодает только во вторник – градусник покажет до -3 днем и -9 ночью. При этом сильных осадков не ожидается. "Облачно с прояснениями, больших снегопадов не будет, небольшие осадки возможны: небольшой снежок, мокрый снежок. И очень скользко из-за перехода через ноль", – рассказал Вильфанд.
Однако, пока европейская часть страны радуется теплу, в азиатской ожидается сильное похолодание. По словам Вильфанда, "по настоящему суровые, жестокие морозы придут на следующей неделе на Верхнюю Волгу, на Урал, в Западную и Центральную Сибирь". Синоптик подчеркнул, что аномалии составят до 18-20 градусов. В понедельник утром в Нижнем Новгороде и Казани будет до минус 30, в Екатеринбурге и Перми – до минус 32, в Красноярске – до минус 34, в Якутии - ниже 40.
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