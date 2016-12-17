Синоптики засекретили погоду на Новый Год

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на ближайшие недели. Однако он отказался раскрыть, какой будет погода на Новый Год, аргументируя это тем, что "должна быть интрига".

"Было бы скучно, если бы все заранее было прописано, должна же быть интрига, загадка в жизни. Числа 25-26-го начнем информировать об этой загадке", – сообщил директор Гидрометцентра "Интерфаксу", отвечая на вопрос о прогнозе на Новый Год.

Вильфанд также рассказал, что в европейскую часть России придет тепло и не покинет ее до конца наступающей недели. "После аномально холодной погоды нынешней недели на следующей будет тепло, причем в конце недели – до шести градусов выше нормы", – сказал директор Гидрометцентра.

Даже на традиционные "никольские морозы" 19 декабря столбик термометра не опустится ниже -1 градуса. Немного похолодает только во вторник – градусник покажет до -3 днем и -9 ночью. При этом сильных осадков не ожидается. "Облачно с прояснениями, больших снегопадов не будет, небольшие осадки возможны: небольшой снежок, мокрый снежок. И очень скользко из-за перехода через ноль", – рассказал Вильфанд.

Однако, пока европейская часть страны радуется теплу, в азиатской ожидается сильное похолодание. По словам Вильфанда, "по настоящему суровые, жестокие морозы придут на следующей неделе на Верхнюю Волгу, на Урал, в Западную и Центральную Сибирь". Синоптик подчеркнул, что аномалии составят до 18-20 градусов. В понедельник утром в Нижнем Новгороде и Казани будет до минус 30, в Екатеринбурге и Перми – до минус 32, в Красноярске – до минус 34, в Якутии - ниже 40.