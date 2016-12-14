Десятки москвичей госпитализированы из-за холодов

Ночь на 14 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы. По информации метеорологов, в некоторых районах города температура понизилась до -17.

"Температура в ночь на 14 декабря на базовой московской метеостанции на ВДНХ опускалась до -17 градусов. Предыдущий минимум сезона зафиксирован 7 декабря, когда подморозило до -14 градусов", – цитирует "Интерфакс" специалистов Гидрометеобюро Москвы и области.

В ряде районов Подмосковья в эту ночь столбик термометра опустился ниже -20. В Егорьевске подморозило до -20, в Михайловском – до -20,5, в Черустях – до -21,8, а в Коломне – до -22.

В самую холодную ночь зимы не обошлось без жертв. С обморожениями были госпитализированы 24 человека. Все они слишком долго находились на улице.

У большинства пострадавших зафиксированы обморожения пальцев рук, ног, а также носа и ушей. Еще 17 москвичей получили травмы из-за гололедицы.

По прогнозам синоптиков, днем 14 декабря погода даст горожанам небольшую передышку – потеплеет до -5...-7. Однако в ночь на 16 декабря в столицу вернутся сильные морозы.

Столбик термометра может опуститься до -12...-15 в Москве и до -17 в Подмосковье, передает Life.ru со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова. А затем в Москве резко потеплеет. В воскресенье, 18 декабря, ночью ожидается -3...+8, днем – -2...+5.