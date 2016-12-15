Ученые раскрыли секрет бессмертия Санта-Клауса

Ученый-физик из Великобритании Кэти Шин выяснила, почему Санта-Клаус не стареет. Она также объяснила при помощи теории относительности, как новогоднему волшебнику удается за одну ночь доставить подарки детям на всем земном шаре и при этом остаться незамеченным.

Исследователь из Эксетерского университета подсчитала: чтобы развезти подарки по всему свету за 31 час (с учетом всех часовых поясов), Санта-Клаус должен передвигаться на оленьей упряжке со скоростью 10 миллионов километров в час. По теории Альберта Эйнштейна, размеры физических тел при такой скорости уменьшаются, пишет "Российская газета".

Именно по этой причине Санта беспрепятственно проникает через печную трубу внутрь любого помещения, где оставляет подарки. "Главное, он должен быть осторожен и ни в коем случае не останавливаться в трубе, иначе он вырастет до обычного размера!" – отметила Шин в статье, опубликованной научным порталом Eurekalert.

С помощью теории относительности Шин объясняет и бессмертие Санта-Клауса: на скорости, близкой к скорости света, время течет иначе. А невидимость волшебника для окружающих, по мнению британки, обусловлена тем, что во время визитов в чужие дома он не производит никакого шума. У физиков это явление называется эффектом Доплера.

Фото опубликовано Santa Claus (@santa) Ноя 26 2013 в 11:20 PST

По словам Кэти Шин, эти вычисления адресованы в первую очередь детям. Таким образом она надеется увлечь молодое поколение занятиями физикой.

Между тем классический образ Санта-Клауса, путешествующего по миру на упряжке из северных оленей, скоро будет коренным образом откорректирован глобальным потеплением. Как писали Dni.Ru, в связи с начавшейся перестройкой земных экосистем, на смену оленям могут прийти куда более теплолюбивые лоси или даже верблюды.