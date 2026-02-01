Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной

На концертах Ларисы Долиной были введены усиленные меры безопасности.

Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин. Такая мера объясняется наличием угроз, поступивших в адрес певицы. По словам Пудовкина, повышенный интерес к Долиной порой принимает не совсем здоровые формы, что и заставило администрацию усилить обеспечение ее безопасности.

Стоит отметить, что Лариса Долина вернулась к концертной деятельности после непродолжительного отдыха. Внимательная публика не могла не заметить, что с каждым новым выступлением количество охранников на ее мероприятиях увеличивается.

Пудовкин подчеркнул, что это вынужденная мера, так как интерес к артистке стал особенно острым. "Некоторые люди хотят поддержать Ларису, другие же — посмотреть на нее с другой стороны, чтобы выяснить, как она выглядит после всех переживаний", — отметил он.

Среди причин усиления охраны есть и конкретные угрозы. Один из недовольных зрителей сделал публичные заявления о том, что намерен мешать проведению концертов Долиной. Правоохранительные органы быстро отреагировали на эту ситуацию и задержали мужчину, который теперь находится под подпиской о невыезде.

"Это показывает, что подобные провокации не останутся без внимания", — добавил Пудовкин.

Директор артистки подчеркнул, что каждый случай угроз будет рассматриваться с максимально серьезным подходом. Не исключено, что злоумышленники действительно понесут ответственность за свои действия.

Что касается состояния самой Ларисы Долиной, продюсер заверил, что она чувствует себя хорошо и продолжает работать над новыми проектами. "Лариса Александровна — человек сильный и стойкий. В ее репертуаре есть песня "Стена". К слову, на днях исполнительница представила новую версию этого произведения.