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Вторник 25 июля

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Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти

Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти
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Юта поддерживает российскую армию и ездит на Донбасс с концертами.

Популярная российская певица и композитор Анна Осипова, более известная как Юта, активную творческую карьеру начала в 2000 году, организовав одноименную музыкальную группу. Они выпустили множество песен, впоследствии ставших хитами.

С композицией "Жили-были" Юта даже приняла участие в съемках рейтингового на тот момент сериала "Солдаты". Ее работы входили в список 500 лучших песен "Нашего радио". В 2012 году музыкальная группа фактически распалась и ее художественный руководитель начала сольную карьеру.

В качестве композитора Юта написала более сорока произведений, ставших саундтреками отечественных кино и сериалов. Как автор исполнитель она выступала и продолжает выступать на самых популярных музыкальных площадках страны.

Заслуги певицы не остались незамеченными – в 2023 году глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении ей почетного звания заслуженной артистки России. Звезда не скрывает. что долго шла к этой цели.

В интервью Пятому каналу Юта призналась, что жила по принципу "пожелай и отпусти". Певица понимала, что когда-нибудь получит звания, но не контролировала этот процесс, потому что было занята творческой деятельностью.

К слову, Юта является большой патриоткой родины. Сегодня она активно поддерживает российскую армию и ездит с концертами в Донецк и Луганск. Артистка даже попала в украинский санкционный список.

25 июля 2023, 16:40
Юта. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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