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Вторник 27 июня

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"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию

"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию
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Звезда комедийного телесериала "33 квадратных метра" рассказала о жизни в Испании и поделилась планами.

В прошлом году Татьяна Лазарева*, как и некоторые другие знаменитости, приняла решение покинуть Россию. После переезда за границу актриса обосновалась в Испании, где уже несколько лет имеет собственную двухэтажную виллу. Казалось бы, что еще нужно для полного счастья? Однако жизнь в чужой стране, как выяснилось, звезде не мила.

Несмотря на то, что прошло уже немало времени, Лазарева* до сих пор не может привыкнуть к своему новому дому. Знаменитость очень плохо владеет испанским языком и отдает себе отчет, что найти в чужой стране работу ей точно не удастся. Из-за этого артистку не покидает ощущение, будто она приехала в Испанию лишь на время.

"Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу, пока Антонина (дочь актрисы. – Прим. ред.), видимо, закончит вуз, и поеду обратно в Москву", – заявила о намерении вернуться в Россию Татьяна Лазарева*.

При этом у актрисы, если верить ее словам, нет чувства тоски по родине. Телеведущая призналась, что старается жить сегодняшним днем, а не зацикливаться на воспоминаниях о прошлом и мечтах о будущем. Однако у Лазаревой* нет сомнений, что через какое-то время она снова вернется к своей привычной жизни в Москве.

* – признана иноагентом по решению Минюста РФ.

27 июня 2023, 11:00
Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Evguenii Matveev / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ / Russian Look/ www.globallookpress.com

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