"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах

22 июля певица Ирина Ортман отметит 45-летие. Накануне юбилея с солисткой группы "Тутси" на премьере фильма "Мальдивы подождут встретился корреспондент "Дни.ру".

Конечно, когда смотришь на роскошную Ортман, то даже не верится, что ей идет уже пятый десяток лет – на вид не больше 20. Точеная фигура, идеальная кожа, стильная одежда – она безупречна!

При этом Ирина не боится возраста и не скрывает его. "Я живу очень насыщенной жизнью, – радуется она. – За эти годы было столько всего интересного!"

"Я пока не думала, как отмечу юбилей, – призналась Ирина. – Но, вероятно, соберу кого-то из близких и друзей". Что же касается подарков к юбилею Ортман, то тут все просто. "Я человек очень нематериальный, – уверяет артистка. – И радуюсь всегда даже самым обычным вещам".

В материальном плане, кстати, у скромницы Ортман все в порядке – есть небольшая квартира в Москве, есть загородный дом, в котором она и живет сегодня. И на нехватку денег она не жалуется. "Хотя концертов и стало меньше, но с финансами все в порядке, – заверила исполнительница. – Тем более, что я не шопоголик, много не трачу, не гонюсь за кольцами и брендовой одеждой – вполне хватает и того, что есть".