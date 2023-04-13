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Четверг 13 апреля

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Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа

Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа
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Как теперь выглядит звезда "Фабрики звезд"

Финалистке телепроекта "Фабрика звезд-3", участнице группы "Тутси" Ирине Ортман скоро исполнится 45 лет. Но выглядит она как школьница! С певицей на открытии бутика российских дизайнеров Win Way встретился корреспондент "Дни.ру".

Ортман как женщина и как публичный человек должна всегда быть безупречной. Она признается, что все для этого делает. Хотя и не всегда довольна отражением в зеркале. "У меня к себе лично есть вопросы, – говорит Ирина. – Хотя я регулярно хожу к косметологам. И делаю разные "уколы красоты".

Стоит в миловидном кукольном лице Ирине, как оказалось, и ботокс. Его действие основано на том, что нейротоксин блокирует ацетилхолины, являющиеся передатчиками нервного возбуждения. Нервные импульсы парализуются, передача сигнала от нерва к мышце останавливается, мышца больше не выполняет своей функции, она расслабляется и не сокращается. В итоге разглаживаются морщины. "Недавно мой муж (певица весной 2016 года вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина – Прим. ред.) этому очень удивился и спросил: "Ты что, колешь себе ботокс?! – вспоминает артистка. – Это говорит о высоком профессионализме косметолога!"

На что-то более радикальное она пока не готова. "Подтянуть-ушить пока ничего не хочу, – пояснила певица. – Еще лет десять, думаю обойдусь без этого. Пока же мне помогают всевозможные сыворотки. А вот крем у меня обычный, из магазина, никакое знахарки мне его не варят".

13 апреля 2023, 11:40
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крошечные модели потрясли Москву

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Многие школьницы решили связать свою жизнь с модельным бизнесом.
Юные красавицы показали класс.
Елена Шерипова, Оксана Федорова и ведущие вечера.
Василий Сороковой и модели.
Оксана Федорова и Елена Шерипова.
Елена Шериова, Ирина Ортман, Мария Ост.
Анастасия Стоцкая.

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