Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа

Как теперь выглядит звезда "Фабрики звезд"

Финалистке телепроекта "Фабрика звезд-3", участнице группы "Тутси" Ирине Ортман скоро исполнится 45 лет. Но выглядит она как школьница! С певицей на открытии бутика российских дизайнеров Win Way встретился корреспондент "Дни.ру".

Ортман как женщина и как публичный человек должна всегда быть безупречной. Она признается, что все для этого делает. Хотя и не всегда довольна отражением в зеркале. "У меня к себе лично есть вопросы, – говорит Ирина. – Хотя я регулярно хожу к косметологам. И делаю разные "уколы красоты".

Стоит в миловидном кукольном лице Ирине, как оказалось, и ботокс. Его действие основано на том, что нейротоксин блокирует ацетилхолины, являющиеся передатчиками нервного возбуждения. Нервные импульсы парализуются, передача сигнала от нерва к мышце останавливается, мышца больше не выполняет своей функции, она расслабляется и не сокращается. В итоге разглаживаются морщины. "Недавно мой муж (певица весной 2016 года вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина – Прим. ред.) этому очень удивился и спросил: "Ты что, колешь себе ботокс?! – вспоминает артистка. – Это говорит о высоком профессионализме косметолога!"

На что-то более радикальное она пока не готова. "Подтянуть-ушить пока ничего не хочу, – пояснила певица. – Еще лет десять, думаю обойдусь без этого. Пока же мне помогают всевозможные сыворотки. А вот крем у меня обычный, из магазина, никакое знахарки мне его не варят".