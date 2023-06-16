Ребенок от девушки на 54 года моложе: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз

Молодая избранница подарила оскароносному американскому актеру малыша.

Не успело пройти и двух месяцев с 83-го дня рождения Аль Пачино, как в его жизни случилось еще одно важное событие. Звезда фильма "Крестный отец" стал многодетным отцом на девятом десятке лет. Примечательно, что ребенка знаменитости родила возлюбленная Нур Альфаллах, которая моложе его больше чем на полвека.

Аль Пачино закрутил роман с молодой избранницей еще в прошлом году. Тогда никто и подумать не мог, что неравные отношения приведут к беременности. Судя по всему, этого не планировал даже сам актер. Если публика вовсю поздравляла будущего отца, то он был скорее удивлен и насторожен, нежели рад.

До беременности избранницы Аль Пачино был уверен, что больше не сможет иметь детей из-за проблем со здоровьем. Поэтому, узнав радостную новость, режиссер не сразу поверил любовнице. В какой-то момент он даже потребовал проведения теста на отцовство. К счастью, недопонимание удалось уладить.

Несмотря на прибавление, связывать себя узами брака новоиспеченные родители не стали. Впрочем, возможно, все еще впереди. Аль Пачино и Нур Альфаллах пока не прокомментировали новости о рождении малыша, однако, как сообщается, уже успели отпраздновать радостное событие в ресторане.

Напомним, что звезда фильма "Адвокат дьявола" является четырежды отцом. Первенца, дочь Джулию, актеру в 1989 году подарила преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант. А в 2001-м у Аль Пачино родились двойняшки Антон и Оливия от актрисы Беверли Д’Анджело.