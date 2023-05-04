Как гопник: сын возмутил появлением у гроба Зайцева в неподобающем виде

В Троицком соборе подмосковного города Щелково в полдень 4 мая началась церемония прощания с художником и модельером Славой Зайцевым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.



У гроба Зайцева стоят 29-летняя внучка Мария, 14-летняя внучка Анастасия и 63-летний сын Егор. Неподобающий вид последнего вызвал возмущение и осуждение у некоторых собравшихся. К гробу, как говорят очевидцы, он якобы заявился в компании байкеров в косухах. Сам Его был одет в кожаную жилетку и военну форму цвета "хаки".

"Неужели у сына известного модельера, который и сам занимался созданием коллекций, не нашлось более подобающей случаю и уместной на панихиде по отцу одежды?", "Как гопник", "В чем блевал, в том, наверное, и на похороны пришел", – возмущены люди. Многие знают, что отношения сына и отца были сложными, поэтому считают, что сын этим странным видом у гроба словно бы отомстил за все Вячеславу Михайловичу.

Сам же покойник одет, как и при жизни, с иголочки. В сюртуке собственного кроя и крахмальной сорочке с воротником-стойкой он напоминает уснувшего прекрасного принца из сказки.

Напомним, Слава Зайцев скончался в 30 апреля в Щелковской больнице от желудочного кровотечения. Ему было 85 лет.

