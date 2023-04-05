"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации

Певец Александр Маршал оставил огромное наследство.

65-летний музыкант и певец Александр Маршал прославился после выхода песни "Белый пепел". Кроме этого, артист получил множество премий за исполнение военно-патриотических песен. Недавно у Маршала вышла новая песня под названием "Речной вокзал". В разговоре с Пятым каналом певец рассказал историю написания песни.

Автор песни "Речной вокзал" — Саша Соловьев, участник конкурса Игоря Матвиенко. Именно продюсер предложил Александру Маршалу выпустить это творческое наследство. Ценой композиции стало доверие между певцом и продюсером. Сначала Маршал скептически отнесся к песне, но доверился давнему другу.

"Он сказал: "Слушай, есть песня, но выбирать уже не из чего, потому что все расхватали. Поверь мне, это то, что нужно", — рассказывает Александр Маршал.

Несмотря на то, что песня написана в последние годы, слушателям она напоминает о 90-х. Возможно, причина кроется в особом тембре голоса Александра Маршала. Для многих он — проводник в прошлое.

На волне творческого подъема поклонники решили восполнить пробелы и о личной жизни Александра Маршала. Известно, что несколько лет назад мужчина кремировал мать, а позже сестру. Сам артист тоже иногда жалуется на проблемы со здоровьем, но старается держаться.