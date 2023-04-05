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Среда 5 апреля

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"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации

"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации
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Певец Александр Маршал оставил огромное наследство.

65-летний музыкант и певец Александр Маршал прославился после выхода песни "Белый пепел". Кроме этого, артист получил множество премий за исполнение военно-патриотических песен. Недавно у Маршала вышла новая песня под названием "Речной вокзал". В разговоре с Пятым каналом певец рассказал историю написания песни.

Автор песни "Речной вокзал" — Саша Соловьев, участник конкурса Игоря Матвиенко. Именно продюсер предложил Александру Маршалу выпустить это творческое наследство. Ценой композиции стало доверие между певцом и продюсером. Сначала Маршал скептически отнесся к песне, но доверился давнему другу.

"Он сказал: "Слушай, есть песня, но выбирать уже не из чего, потому что все расхватали. Поверь мне, это то, что нужно", — рассказывает Александр Маршал.

Несмотря на то, что песня написана в последние годы, слушателям она напоминает о 90-х. Возможно, причина кроется в особом тембре голоса Александра Маршала. Для многих он — проводник в прошлое.

На волне творческого подъема поклонники решили восполнить пробелы и о личной жизни Александра Маршала. Известно, что несколько лет назад мужчина кремировал мать, а позже сестру. Сам артист тоже иногда жалуется на проблемы со здоровьем, но старается держаться.

5 апреля 2023, 11:40
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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