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Понедельник 3 апреля

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Беременность после наркотиков? У замешанной в скандале Бочкаревой нашли в трусах нечто

Беременность после наркотиков? У замешанной в скандале Бочкаревой нашли в трусах нечто
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Бочкарева хотела начать жизнь заново.

42-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева два года назад угодила в страшный скандал с наркотиками. Актрису задержали с поличным и начали разбирательство. Тогда у Бочкаревой запрещенные вещества нашли в трусах, и она заявила, что ее подставили. Казалось, что она никогда уже не отмоется от обвинений, но все обошлось.

С тех пор Наталья Бочкарева решила раз и навсегда перевернуть эту страницу и начать новую жизнь. Она плотно взялась за российское образование и открыла в нескольких школах театральные кружки. Как выяснилось, помимо работы Бочкарева успевала строить свою личную жизнь. В декабре 2022 года стало известно, что Бочкарева беременна.

В своем аккаунте Наталья Бочкарева сообщила, что стала матерью в третий раз. Она опубликовала фото из роддома. Звезда сериала "Счастливы вместе" родила от своего помощника Романа. Свое интересное положение Бочкарева не афишировала. Она носила свободную одежду и редко появлялась на людях.

Для многих поклонников новость о родах Бочкаревой стала шоком, ведь после того, как у нее в трусах нашли кокаин, никто не ожидал, что там может оказаться еще и ребенок... Это было нечто, учитывая подпорченную репутацию звезды. Да и вообще, некоторые не понимают, как возможна беременность после наркотиков? Впрочем, сама актриса тогда утверждала, что все это фейк.

Напомним, у Бочкаревой уже есть два ребенка от бывшего мужа – 16-летний Иван и 15-летняя Мария Борисовы.

3 апреля 2023, 18:20
Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

В кинотеатре "Иллюзион" прошла церемония вручения премии "Событие года" по версии издания The Hollywood Reporter Russia, наградившего звезд кино– и телеиндустрии. Актриса Наталья Бочкарева поразила коллег впечатляющим декольте, а 54-летняя ведущая Екатерина Андреева, ставшая "Телевизионной персоной года", удивила стильным "молодежным" нарядом
Александра Савельева и Нюша
Елена Захарова и Сати Казанова
Леонид Ярмольник, Екатерина и Александр Стриженовы
Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Юлия Пересильд
Азиза и Дарья Поверенова
Вера Глаголева, Ирина Лачина и Юлия Ковальчук
Лиза Арзамасова и Эвелина Бледанс
Маша Шалаева и Ангелина Вовк
Елена Ханга и Зара
Агния Кузнецова и Максим Виторган
Алексей Гуськов и Лидия Вележева, Евгений Стеблов
Василий Лановой, Мария Максакова и Денис Вороненков
Егор Корешков ("Мужской кинообраз года") и Юлия Пересильд ("Женский кинообраз года")

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