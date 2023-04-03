Беременность после наркотиков? У замешанной в скандале Бочкаревой нашли в трусах нечто

Бочкарева хотела начать жизнь заново.





42-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева два года назад угодила в страшный скандал с наркотиками. Актрису задержали с поличным и начали разбирательство. Тогда у Бочкаревой запрещенные вещества нашли в трусах, и она заявила, что ее подставили. Казалось, что она никогда уже не отмоется от обвинений, но все обошлось.

С тех пор Наталья Бочкарева решила раз и навсегда перевернуть эту страницу и начать новую жизнь. Она плотно взялась за российское образование и открыла в нескольких школах театральные кружки. Как выяснилось, помимо работы Бочкарева успевала строить свою личную жизнь. В декабре 2022 года стало известно, что Бочкарева беременна.

В своем аккаунте Наталья Бочкарева сообщила, что стала матерью в третий раз. Она опубликовала фото из роддома. Звезда сериала "Счастливы вместе" родила от своего помощника Романа. Свое интересное положение Бочкарева не афишировала. Она носила свободную одежду и редко появлялась на людях.

Для многих поклонников новость о родах Бочкаревой стала шоком, ведь после того, как у нее в трусах нашли кокаин, никто не ожидал, что там может оказаться еще и ребенок... Это было нечто, учитывая подпорченную репутацию звезды. Да и вообще, некоторые не понимают, как возможна беременность после наркотиков? Впрочем, сама актриса тогда утверждала, что все это фейк.

Напомним, у Бочкаревой уже есть два ребенка от бывшего мужа – 16-летний Иван и 15-летняя Мария Борисовы.