Родственники рассказали о похоронах звезды "Маленькой веры"

Принято решение о кремации.

В 1988 году на советские экраны вышел художественный фильм "Маленькая Вера". Картина сразу же получила невероятную популярность и стала настоящим символом эпохи Перестройки. Работарежиссера Василия Пичула фактически была первой в СССР кинолентой, в которой был откровенно показан половой акт.

Не меньшую роль в успехе фильма сыграли и талантливые актеры. Звезды картины навсегда вписали свои имена в историю отечественного кино. В их числе – Александр Негреба, исполнивший роль Виктора Миринина, старшего брата Веры Мирининой, которую сыграла Наталья Негода.

К сожалению, в минувшую пятницу, 7 апреля талантливого советского актера не стало. Звезда картины "Маленькая Вера" ушел из жизни через две недели после кончины любимой супруги. По данным Пятого канала, долгое время он боролся с онкологией. Рак легких является предварительной причиной смерти.

Сегодня, 11 апреля, состоялась прощание с Александром Негреба, однако родственники не повезли его на кладбище. Племянница артиста отметила, что он будет кремирован и перезахоронен через неделю.

Александра Негреба за 61 год жизни сыграл не только в фильме "Маленькая вера". Звезда советского кино запомнилась зрителям по ролям в таких лентах, как "Зима в раю", "Дюба-дюба", "Абориген", "Москва. Три вокзала" и других.