Врач вынес вердикт заявившей об ожирении Седоковой: Это очень важно

Певица слезла с иглы социального одобрения.

Певица Анна Седокова относится к той кагорте знаменитой, которые не терзают себя самокритикой. Звезду трудно чем-либо уязвить, поскольку за ее спиной годы проверки суровым климатом отечественного шоу-бизнеса.

Так или иначе, даже Анне зачастую приходится сталкиваться с оскорблениями и осуждениями незнакомых людей. Не шибко изобретательные злые языка, как правило, цепляются к внешности артистки. Недавно назло злопыхателям Седокова обозначила независимость от чужого мнения и отсутствие комплексов.

Cистемный семейный психотерапевт Наталья Тумасова считает, что певица на правильно пути. Врач вынесла вердикт знаменитости, которая подняла вопрос об ожирении.



"Очень важно оторвать себя от социальных норм, принять себя такой, какая ты есть, и не постесняться это сказать. Это очень крутая позиция в плане внутреннего личного самосовершенствования и роста… Она (Седокова — Прим. ред.) считает себя классной, и это здорово на самом деле", — цитирует специалиста Пятый канал.

Тумасова подчеркнула, что важно ежедневно работать над собой, а также двигаться в сторону того, чтобы перестать следовать навязанным стереотипам и социальным нормам. Также эксперт рассказала, как во время диеты не паниковать из-за каждой лишней калории. "Если вдруг случается какой-то срыв, считайте, что вы себе это позволили. Отнеситесь к этому спокойно, не начинайте себя винить, корить и так далее", — резюмировала она.