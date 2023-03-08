Врач вынес вердикт заявившей об ожирении Седоковой: Это очень важно

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Среда 8 марта

18:16"Этого щенка накачали": боевитый Пригожин разобрался с бомжующим Милохиным 18:00"Нужно заслуживать любовь": Собчак пытается удержать ускользающего Богомолова от развода 16:40Врач вынес вердикт заявившей об ожирении Седоковой: Это очень важно 16:20"Она не стабильна": стало известно о шатком состоянии Ивлеевой 15:20"Одна сплошная ложь": на оставшуюся без лица Пугачеву набросилась озлобленная толпа 14:40"Перспектив нет": на внезапно ушедшей Гузеевой поставили крест 14:20"Материнский инстинкт отсутствует": бросившая новорожденную дочь Орлова улетела тусоваться 13:14"Дальше – больше": похваставшаяся животом жена Прилучного умыкнула чужую одежду 12:01"Очень-очень красивый": расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца 11:00"У нас взаимоотношения": Басков признался в нарастающем напряжении с Киркоровым 08:07Что посмотреть в марте: лучшие сериалы месяца 06:20Сияющее лицо и вечная молодость: Как выбрать сыворотку для кожи 04:16Гребущий деньги лопатой Михайлов отказался от помощи стилистов: Я одеваюсь сам 02:32"Ни в коем случае": что опасно дарить на 8 марта по мнению врача 00:00Праздник 8 марта: обычаи для православных и не только 21:40Прошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева 20:00"Идеальная пара": что известно о "шведской семье" живущих в одном доме Харламова и Асмус 19:40"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов 19:18Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать 18:40Семь лет тюрьмы: российские блогеры-богачи могут оказаться за решеткой за неуплату налогов 18:40"Очень сложно": объявлено о плачевном положении потерявшей надежду Винер-Усмановой 18:20Взвывшей о помощи лежачей Кормухиной перекрыли кислород 18:20Связь с Кориковой, брак без детей и жизнь в деревне: что стало со звездой "Бедной Насти" Страховым 18:00Остановиться и смириться: Михайлов дал женщинам совет 17:40Убрали навсегда: Мечтающего вернуться на телевидение Васильева вышвырнули на улицу 17:20"Главное – не посадить": какие растения запрещено выращивать в саду 17:00"Это было жарко": показавший задницу Киркоров оконфузился у всех на виду 16:40"Алкоголизм и нищета под забором": изнывающий от боли Добронравов дошел до ручки 16:20Скрывала: Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию 16:00Рынок элитной аренды ожил 15:40"Важное событие": Залетевшая от Преснякова Подольская готовится родить долгожданное дитя 15:20Обзор лучших скидок в новостройках Москвы 15:00"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал 14:40"Увидел и сказал": Дух покойного Джигарханяна настиг Цымбалюк-Романовскую во время утех с юнцом 14:20"Все": ободравший Пугачеву как липку внучок промотал наследство в казино 14:00Развод с Богомоловым и новый роман: Личная жизнь Собчак с растущим животиком ошарашила народ 13:40"Без трусов": оголившая прелести Волочкова засветила пышную растительность 13:20"Доча плакала": Ковальчук набросилась на Чумакова после грязного сравнения ребенка с пятой точкой 13:00Прогноз погоды на март составили синоптики: Не весна 12:40"Помогите!": раздавленная диагнозом Гулькина из "Миража" просит денег из-за болезни мозга 12:20"Слабоумие и отвага": мэрия Краснодара судится с ветераном ВОВ за единственную жилплощадь 12:00"Боже": сын-фрик Елены Яковлевой заговорил о смене пола 11:40Пожар в доме: как предотвратить трагедию и спасти свою жизнь 11:20Филипп, прощай: "мать детей" Киркорова выходит замуж за другого 11:00"Слишком рано ушел": трагический конец Панина поставил Россию на уши 10:40"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки 10:20"Элитное направление": определена стоимость недвижимости тяжелобольного Костомарова 10:00"Ейной мордой начала меня в харю тыкать": гневная отповедь униженной в ресторане Кравец 09:40Лапал девицу: Молодого мужа Надежды Бабкиной нашли в притоне 09:20"Дни сочтены": муж онкобольной Заворотнюк Чернышев умывает руки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Врач вынес вердикт заявившей об ожирении Седоковой: Это очень важно

354

Певица слезла с иглы социального одобрения.

Певица Анна Седокова относится к той кагорте знаменитой, которые не терзают себя самокритикой. Звезду трудно чем-либо уязвить, поскольку за ее спиной годы проверки суровым климатом отечественного шоу-бизнеса.

Так или иначе, даже Анне зачастую приходится сталкиваться с оскорблениями и осуждениями незнакомых людей. Не шибко изобретательные злые языка, как правило, цепляются к внешности артистки. Недавно назло злопыхателям Седокова обозначила независимость от чужого мнения и отсутствие комплексов.

Cистемный семейный психотерапевт Наталья Тумасова считает, что певица на правильно пути. Врач вынесла вердикт знаменитости, которая подняла вопрос об ожирении.

"Очень важно оторвать себя от социальных норм, принять себя такой, какая ты есть, и не постесняться это сказать. Это очень крутая позиция в плане внутреннего личного самосовершенствования и роста… Она (Седокова — Прим. ред.) считает себя классной, и это здорово на самом деле", — цитирует специалиста Пятый канал.

Тумасова подчеркнула, что важно ежедневно работать над собой, а также двигаться в сторону того, чтобы перестать следовать навязанным стереотипам и социальным нормам. Также эксперт рассказала, как во время диеты не паниковать из-за каждой лишней калории. "Если вдруг случается какой-то срыв, считайте, что вы себе это позволили. Отнеситесь к этому спокойно, не начинайте себя винить, корить и так далее", — резюмировала она.

8 марта 2023, 16:40
Анна Седокова. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

"Этого щенка накачали": боевитый Пригожин разобрался с бомжующим Милохиным

Шоумен попал под удар.

"Нужно заслуживать любовь": Собчак пытается удержать ускользающего Богомолова от развода

Ксения Собчак напугана исходом отношений.

"Она не стабильна": стало известно о шатком состоянии Ивлеевой

Настю Ивлееву разобрали по косточкам.

"Одна сплошная ложь": на оставшуюся без лица Пугачеву набросилась озлобленная толпа

Аллу Пугачеву поймали на лжи.

"Перспектив нет": на внезапно ушедшей Гузеевой поставили крест

Надежды поклонников не оправдались.

Выбор читателей

07/03Втр"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал 07/03Втр"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки 07/03ВтрПрошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева 06/03ПндГосударство поможет: оставшемуся без денег бомжу Милохину предложили бесплатную квартиру 07/03ВтрРазвод с Богомоловым и новый роман: Личная жизнь Собчак с растущим животиком ошарашила народ 07/03Втр"Увидел и сказал": Дух покойного Джигарханяна настиг Цымбалюк-Романовскую во время утех с юнцом